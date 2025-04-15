Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Глава держави пропонує продовжити їх дію ще на 90 днів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на =проєкти №13172 та №13173.

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До коли можуть продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Згідно з документами, їхню дію планують подовжити на 90 днів – із 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Глава держави пропонує Верховній Раді затвердити відповідні президентські укази.

Зауважимо, що Верховна Рада ухвалила укази президента про запровадження воєнного стану та загальної мобілізації вранці 24 лютого 2022 року терміном на 30 днів. Згодом ці терміни регулярно подовжували – спочатку на один місяць, а починаючи з травня 2022 року – вже на три місяці.

До слова, раніше Федір Веніславський озвучив умови, за яких воєнний стан може бути скасовано. Зокрема, це не лише припинення бойових дій, а й усунення загроз безпеці держави, її громадянам, територіальній цілісності та державному суверенітету.