Зеленський заявив про план скликати саміт союзників у Києві 24 лютого
- Зеленський запропонував скликати саміт союзників у Києві 24 лютого 2025 року, на третю річницю російського вторгнення, з участю європейських лідерів та ключових партнерів.
- Мета саміту - окреслити наступні кроки союзників щодо мирного врегулювання з Росією і представити спільний план, що враховує інтереси Києва та Європи.
- Зеленський наголосив на важливості сильних гарантій безпеки від Америки та Європи і не виключив членство України в НАТО.
Виступаючи у Мюнхені, Зеленський запропонував скликати саміт союзників у Києві 24 лютого. Зустріч має дати чітке бачення наступних кроків.
Зеленський також висловив занепокоєння щодо того, що Європу викидають з перемовного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Дивіться також Ми просуваємося, – Зеленський оцінив роботу з командою Трампа щодо припинення війни
Хто буде запрошений за саміт у Києві 24 лютого
Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб провести великий саміт у Києві до 3-ї річниці російського вторгнення 24 лютого 2025 року.
Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку – від Іспанії до Фінляндії. Від Великої Британії до Польщі. Від Вашингтона до Токіо,
– заявив президент.
Ця зустріч покликана окреслити наступні кроки союзників та колективну політику щодо мирного врегулювання з Росією.
Зеленський заявляв, що готовий до переговорів з Росією, але союзники мають представити спільний план, який би передбачав дотримання інтересів Києва та Європи у цих переговорах.
"Я не вірю в гарантії безпеки без Америки, вони будуть просто слабкими. Але Америка не дасть гарантій, якщо власні гарантії Європи не будуть сильними. Я також не виключатиму членства України в НАТО з порядку денного", – сказав у своїй промові Зеленський.