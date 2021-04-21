13 контрабандистів і 95 компаній: Зеленський ввів у дію другий пакет санкцій РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня 2021. Мовиться про застосування персональних економічних та інших санкцій щодо 13 громадян та 95 компаній.

Відповідний указ опублікували на сайті офіційного представництва глави держави 21 квітня. Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

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Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Фізичні особи, проти яких застосували санкції:

Араік Амірханян

Сєяр Куршутов

Олександр Черепинський

Едуард Кукоба

Олег Доронін

Тигран Мелконян

Володимир Полуситок

Денис Амінєв

Сергій Сердюк

Михайло Грібанов

Андрій Попов

Олег Богданов

Юрій Дворак

Які саме обмеження застосували

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

У списку – 95 компаній

Згідно з указом, термін дії санкцій – три роки.

Санкції також застосували проти 95 компаній. 93 з них – українські, а ще дві ("Дорлидер" і "Гранит-001") – російські.

Перелік компаній, проти яких ввела санкції РНБО:

Санкції РНБО стосувались контрабандистів

Зазначимо, що під час засідання РНБО 15 квітня ухвалили цілий пакет санкцій. Здебільшого обмеження стосувались контрабандистів. Засідання Ради нацбезпеки та оборони проходило у таємному режимі. Після його завершення президент Зеленський оголосив про введення санкцій. Проти кого саме вони – гарант не уточнив, проте сказав, що у декількох з фігурантів списку – по 2 і навіть по 3 громадянства.

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