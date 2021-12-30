Зеленський затвердив терміни призову на 2022 рік

Володимир Зеленський підписав указ про терміни призовів на строкову військову службу. У 2022 році вони стартуватимуть у квітні та жовтні.

Згідно з документом, призовів на службу буде 2. Вони відбуватимуться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

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Звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили терміни, також відбудеться у квітні – червні та жовтні – грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи розпочнуться на місяць раніше цих дат.

Призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об'єднаних сил,

– наголосили в Офісі Президента.

Чим займатимуться призвані на службу

Військових залучатимуть до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу. Також їх призначатимуть на посади, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації, крім тих, які дислокуються на Донбасі.

Кому нададуть відстрочку

Громадянам призовного віку, які навчаються. Так, студенти денної форми навчання отримають відстрочку на весь період здобуття освіти.

Студентам фахової передвищої або вищої освіти, які вчаться на інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Українцям, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Їм відстрочку можуть надати через сімейні обставини, для продовження професійної діяльності або за станом здоров'я.

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