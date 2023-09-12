Зеленський заветував законопроєкт про е-декларації
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Він наголосив, що реєстр потрібно відкрити.
Володимир Зеленський повідомив, що зранку 12 вересня до Верховної Ради Україн надійшов закон, який передбачав закриті декларації. Президент наклав на нього вето.
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Чому Зеленський ветував закон про е-декларації
Зранку голова Парламенту підписав законопроєкт #9534 і направив його на підпис президенту України. Зеленський зауважив, що правка про обмеження щодо електронних декларацій є неприйнятною.
Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко,
– наголосив Зеленський.
Коли Рада може відкрити декларації
Народний депутат Ярослав Железняк написав, що за графіком Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті.
Що передувало
- 5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування, проте правка про негайне відкриття декларацій не набрала достатню кількість голосів. Це неабияк обурило українців і наступного дня на сайті президента з'явилась петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування без правки. Вона швидко набрала необхідну кількість голосів.
- Депутати Європейського парламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування (№9534) до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.
- Національне агентство з питань запобігання корупції теж закликало президента ветувати цей законопроєкт.