Зеленський заявив Байдену, що готовий до прямих перемовин із Путіним

Джо Байден та Володимир Зеленський півтори години спілкувалися телефоном 9 грудня. Серед іншого мовилося і про мінські угоди, і про прямі перемовини української влади з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це розповів заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга у телеефірі цього ж дня. Він виступив із коментарями щодо телефонної розмови президентів Сполучених Штатів Америки та України.

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Щодо мінських угод

Зокрема, за словами Сибіги, українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі представила "стратегічне бачення наступних кроків імплементації мінських угод". Причому ці кроки базуються "на українському національному інтересі", адже головне для України – це повернути мир.

Щодо перемовин з Путіним

Андрій Сибіга запевнив, що українська влада обговорює й готова обговорювати безпекові питання, які стосуються України, не тільки зі союзниками та партнерами.

Сьогодні (мовиться про розмову Байдена та Зеленського, – 24 канал) також звучало, що президент України готовий до переговорів із Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має позицію. І ми сподіваємося, що за підтримки наших партнерів ми прийдемо до цих розмов,

– підсумував представник Офісу Президента.

Що ще відомо про розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена

Байден пообіцяв надати Україні всю необхідну допомогу для захисту від Росії.

Байден розповів Зеленському, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО.

Байден заявив Зеленському, що дуже любить і поважає Україну, як повідомив Андрій Єрмак.

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