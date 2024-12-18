Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним й розкритикував Захід через слабкість

Український президент Володимир Зеленський заявив, що в України зараз немає достатньо сил, аби повернути окуповані території силою. Київ розраховує на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти.

Це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського лідера в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien.

Дивіться також Наступні місяці можуть бути найважливішими у війні: українцям потрібно остерігатися одного

Що сказав Зеленський про мирні переговори

Український лідер розповів, що здивований слабкою позицією Заходу, зокрема ще з початку повномасштабної війни, коли Києву не надали вдосталь зброї. На його думку, всі бояться "путінської Росії", через що диктатор відчуває безкарність.

Тому, за його словами, Україні потрібні сильні США та Європа, аби тиснути на Путіна задля припинення війни, оскільки зараз наша держава перебуває не в позиції слабкості, але й не в позиції сили для переговорів з Росією щодо війни.

Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Євросоюзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у таких умовах дало б йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку ми повинні розробити модель, план дій або мирний план, як би ви його не називали. Потім ми зможемо передати його Путіну або, ширше, росіянам,

– заявив він.

Водночас він наголосив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України, оскільки нікому подібний мандат не делегували.

"Ми – жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Українці теж", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Віктор Орбан нещодавно осоромився заявою про "різдвяне перемир'я". Він зателефонував Путіну, а після того, як у Києві його розкритикували, сказав, що пропонував Зеленському припинення вогню на свята, але той, буцімто, відмовився.