Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети "Рута"

Україна проводить випробовування ракети "Рута". Мовиться про ракету власного виробництва.

Україна проводить успішні випробування різних видів ракет та дронів, зокрема, ракети "Рута". Про це пише 24 Канал із посиланням на президента Володимир Зеленського.

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Успішні випробування зброї

За словами президента, словосполучення "українські ракети та дрони" донедавна були чимось з фантастики, проте сьогодні це – реальність.

Він відзначив, що ракета "Паляниця" вже вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла також і ракета-дрон "Пекло". Сили оборони вже отримали першу партію.

Йдуть успішні випробування нової ракети "Рута",

– додав він.

Також триває робота і над українськими дронами. За час повномасштабної війни Україна суттєво наростила виробництво власної зброї, проте все одно потребує підтримки партнерів. Наша держава також успішно застосовує на полі бою західне озброєння.