Без підтримки Заходу доведеться обирати між виплатами військовим і бюджетникам, – Зеленський

Україна понад півтора року протистоїть російській агресії. Володимир Зеленський наголосив на важливості західної підтримки. За його словами, без неї важко буде нараховувати соціальні виплати.

Відповідну заяву глава держави зробив під час зустрічі з африканськими журналістами. Він наголосив на важливості фінансової підтримки України.

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Без підтримки буде дуже складно, – Зеленський

За словами українського президента, без підтримки з боку міжнародних партнерів в Україні може виникнути криза. І вона "буде впливати на хід війни". Водночас він зазначив, що фінансове сприяння щодо соціальних виплат – важливе питання для нашої держави.

Володимир Зеленський додав, що за відсутності допомоги від західних партнерів нашій державі доведеться:

зменшити підтримку військових та їхні виплати,

або зменшити соціальні виплати.

Я вам скажу відверто – без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим... Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні,

– наголосив Зеленський.

Напередодні Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Розповідаємо, що до нього входить.

Танки Leopard та інше озброєння

Новий пакет військової допомоги містить 10 танків LEOPARD 1 A5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog. Крім того, до переліку входить додатковий танк для розмінування WISENT 1.

Також Німеччина планує передати 10 тисяч артилерійських снарядів боєприпасу калібру 155 міліметрів. А ще у переліку: