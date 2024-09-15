Президент Зеленський наголосив, що українські військові потерпають від браку снарядів і зброї. Глава держав відверто окреслив наслідки повільного постачання допомоги від партнерів.

США та ЄС оголосили великі пакети допомоги. Однак Україна на фронті продовжує відчувати дефіцит снарядів. Чому так відбувається, президент Зеленський пояснив в інтерв'ю CNN.

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"Ми забрали все, що було у резервах"

Глава держави зауважив, що на це впливає багато причин. По-перше, постачання озброєння відбувається дуже повільно.

По-друге, Україні потрібно підготувати 14 бригад. Однак досі вона цього зробити не може. "Із цих бригад ми не змогли оснастити навіть 4", – зізнався Зеленський.

Він наголосив, що потрібно дуже багато амуніції та зброї. Тому існує необхідність у внутрішньому виробництві, зокрема дронів.

Крім того, президент нагадав, що Конгресу знадобилося 8 місяців, аби ухвалити позитивне рішення щодо законопроєкту по допомозі України.

Що робили ми протягом цих 8 місяців? Ми використовували все, що могли. Ми передали ( на фронт – 24 Канал) все те, що є в нас у резервах, складах, резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них (резервних бригадах – 24 Канал) було, ми забрали, усю їхню зброю,

– розповів політик.

До слова, президент Зеленський підтвердив намір обговорити з Байденом зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням по Росії.