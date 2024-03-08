"Дипломатична окупація незалежної країни": Зеленський схарактеризував союз Росії та Білорусі

Ні для кого не секрет, що Білорусь у війні проти України стала на бік Росії. Володимир Зеленський це так зване "союзництво" окреслив дипломатичною окупацією незалежної країни.

Відповідну думку він озвучив в інтерв'ю Cinque minuti, пише 24 Канал. Президент України відреагував на так зване партнерство між Москвою та Мінськом. Його він назвав дипломатичною окупацією Білорусі, а також заявив про втрату нею суверенітету.

Читайте також Як можна запрошувати вбивць, – Зеленський про участь Росії у мирних заходах

Путін повністю керує силовим блоком у Білорусі

Те, що він (Владімір Путін – 24 Канал) зробив у Білорусі, це без жертв і без крові, це поки що. Тобто вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком в території Білорусі,

– наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також звернув увагу на використання Росією Білорусі для війни проти України. Той факт, що російське військо вторглося на територію нашої держави з Білорусі, і що з її території по нас били ракетами – це "дипломатична окупація незалежної країни та втрата суверенітету Білорусі".

Як Білорусь допомагає Росії воювати проти України