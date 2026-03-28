"Я не казав, що США на нас тиснуть": Зеленський відреагував на звинувачення від Рубіо у брехні
- Зеленський відкинув звинувачення Рубіо у брехні.
- Президент зазначив, що гарантії безпеки від США будуть надані після завершення бойових дій, умовою яких Росія називає вихід ЗСУ з Донбасу.
Марко Рубіо звинуватив Володимира Зеленського у брехні. Держсекретар США заявив, що Вашингтон не висував Україні жодних вимог щодо виведення військ із Донбасу.
Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що США пов'язують надання гарантій безпеки Україні з передачею Донбасу Росії. Під час спілкування з журналістами глава держави відкинув звинувачення у брехні від Рубіо і не відмовився від своїх слів, передає 24 Канал.
Як Зеленський пояснив свої слова про вимогу від США?
Президент пояснив, що Росія вимагає виведення українських військ з Донбасу задля припинення вогню. Водночас американська сторона каже, що надасть Україні гарантії безпеки після того, як бойові дії завершаться.
Тобто вихід військ з Донбасу – це умова завершення війни і надання нам гарантій безпеки. Я нікому нічого не брехав і не маю такої звички. Просто це сприйняли, що американці нібито тиснуть на нас. Я не казав, що вони на нас тиснуть,
– пояснив політик.
Володимир Зеленський заявив, що ситуація є зрозумілою без додаткових пояснень, адже всі бачать, хто саме чинить тиск і на кого. За його словами, немає потреби озвучувати це вголос, оскільки це і так очевидно.
Він також зазначив, що з 2022 року апетити російської сторони не зросли, і додав, що подальший розвиток подій залежатиме від багатьох факторів, зокрема від можливостей України на полі бою. При цьому президент наголосив на важливості не здаватися та продовжувати діалог.
Чому Рубіо звинуватив Зеленського у брехні?
Президент Зеленський висловив занепокоєння з приводу того, що Вашингтон посилює тиск на Україну, щоб досягти мирної угоди. Він зазначив, що американці готові надати ці гарантії на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу.
Марко Рубіо своєю чергою заявив, що слова Зеленського не відповідають дійсності. Він зауважив, що США не вимагали від України виведення військ із Донбасу. Йшлося лише про те, що гарантії безпеки не набудуть чинності до завершення війни, і це, мовляв, не пов'язано з жодними територіальними поступками.
Марко Рубіо також сказав, що відсутність компромісів у мирних переговорах може призвести до продовження війни Росії проти України, однак остаточне рішення залежить від Києва. За його словами, США не нав'язують Україні жодних рішень, зокрема щодо можливого виходу з Донецької області, і не ставлять ультиматумів. Він пояснив, що роль Вашингтона полягає у з'ясуванні позицій України та Росії й пошуку компромісу, який влаштує обидві сторони. Рубіо також наголосив, що якщо Україна не погодиться на певні поступки, війна може тривати, водночас підкресливши, що компроміси мають бути і з боку Росії.