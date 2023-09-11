Путін не розуміє, що в довгій війні він програє, – Зеленський
Джерело:The Economist
Президент країни-агресорки Владімір Путін ще не розуміє, що в довгій війні він програє. І неважливо, що підтримують його 60% чи 70% росіян.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Наш лідер не хоче думати про тривалу війну, однак саме до цього він і готується.
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Путін програє у цій довгій війні
Зеленський заявив, він та його команда мають бути готові до тривалої війни.
І емоційно я готовий,
– зазначив президент.
За словами українського лідера, Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Бо неважливо, що його підтримують 60% чи 70% росіян.
Зеленський наголосив, що оскільки Україна посилить свої удари всередині країни-агресорки, росіяни почнуть ставити незручні питання про неспроможність їхньої армії захистити їх. Адже українські дрони продовжать приземлятись у Росії, додав президент.
В ОАЕ заговорили про зустріч Зеленського та Путіна
Нагадаємо, що президент ОАЕ восени планує організувати зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна на Конференції ООН з питань клімату. Повідомляють, що ініціативу буцімто підтримали Папа Римський та Джо Байден.
Політологи припускають, що країни зрозуміли перспективи взаємовідносин з Україною й тепер хочуть отримати частину "переговорної" слави.