Зрозуміло, що Росія хоче мене позбутись, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне позбутися його. Кремль розуміє, що з ним буде "непросто" домовитися на майбутніх переговорах.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інтерв'ю українського лідера німецькому медіа Tagesschau. Зеленський також уточнив, до якого моменту готовий захищати Україну.

Дивіться також Це безглуздо, – Зеленський критично висловився про переговори без України

Чому Росія хоче позбутися Зеленського

Щодо своєї ролі в можливих переговорах, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Росія розуміє – з ним "непросто" домовитися.

Тому зрозуміло, що Росія хоче позбутися мене,

– заявив Зеленський.

Однак, за його словами, якщо Україна стане частиною ЄС і НАТО, отримає гарантії безпеки та якщо російські війська будуть виведені, тоді його роль більше не буде необхідною. Зеленський підкреслив, що після цього він досягне своєї мети.

"Але поки цього не сталося, я буду захищати свою країну", – додав президент.

Зверніть увагу! Зеленський у деталях розповів про замах на своє життя на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, Зеленський уже прибув до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом. Серед можливих обговорюваних тем – обміни, продовольча безпека й не тільки.