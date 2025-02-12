Росіяни планують наступ через Білорусь, – Зеленський про загрозу для Європи

Володимир Зеленський попередив, що російська агресія загрожує сусіднім країнам. Передусім, у небезпеці – Польща та країни Балтії.

Глава держави вважає, що гарантії безпеки для України також захистять Європу від зазіхань Росії. Зеленський впевнений, що Путін не зупиниться. Його мета – не просто захопити українські території, а відновити СРСР та вплив за часів російської імперії, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента для The Guardian.

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Зеленський розкрив плани Путіна

Зеленський зазначив, що за даними української розвідки, у 2025 році Росія хоче збільшити свою армію на 12 – 15 дивізій. Це складе близько 150 тисяч осіб. Крім того, Москва залучить північнокорейські війська. Ці підготовлені війська, із великою ймовірністю, проходитимуть тренування в Білорусі.

Глава держави нагадав, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося якраз із навчань росіян у Білорусі. Якщо вони будуть там тренуватися влітку або, наприклад, восени 2025 року, то за цим може розпочатися наступ. Зеленський додав, що це необов'язково має бути нове вторгнення в Україну. На його думку, окупанти можуть піти на Польщу або Литву.

Політик наголосив, що підтримка України – це виключно захист усієї Європи.

Зеленський поставив під сумнів бажання Путіна до миру. Адже якби це було правдою, то навіщо країні, у якій зараз великі проблеми з економікою, збільшує війська на 150 тисяч і планує їх навчати. "Це точно не підготовка до діалогу", – зауважив президент.