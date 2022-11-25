Росія прагне залишити Україну не лише без світла та тепла: Зеленський розповів про нову загрозу

Російські окупанти хочуть, щоб українці не просто сиділи без світла й тепла, а й без зв'язку. Ворог прагне ізолювати нас й позбавити інформації.

Ще одна мрія окупантів – залишити українців без зв'язку й можливості поспілкуватися з рідними. Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні до українців, повідомляє 24 канал.

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На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося 24 листопада, окрему увагу приділили системі зв'язку.

Що б не планували терористи, маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинились без світла і тепла, терористи хочуть ізолювати нас один від одного і зробити так, щоб ми не відчували один одного,

– заявив президент.

Тож українська влада вже напрацьовує певні рішення, щоб уникнути такого сценарію.

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