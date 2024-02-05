Що стосується війни на землі, то ситуація зайшла в глухий кут, це факт, – Зеленський на Rai

Володимир Зеленський дав інтерв'ю. У ньому глава держави заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Президент підкреслив, що пов'язано це з затримкою військової допомоги.

Спілкуючись з журналістом телепрограми TG1, Володимир Зеленський підкреслив, що Україна воює проти терористів. Що ми протистоїмо країні, в якої одна з найбільших армій світу.

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Україні потрібні сучасні технічні засоби

В інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, "що стосується війни на землі, то вона зайшла у глухий кут, це факт". Він пояснив, що це пов'язаного з "затримками з обладнанням" і що, за його словами, "затримки означають помилки".

Ми воюємо проти терористів, які є однією з найбільших армій у світі, боєприпасів недостатньо, нам потрібні сучасні технічні засоби,

– підкреслив глава держави.

Водночас президент звернув увагу на військово-морську операцію. Вона, за словами глави держави, "принесла позитивні результати".

Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, так що ця прагматична частина операції з впливом на економіку була проведена позитивно,

– зазначив він.

Глава держави також зауважив, що ворог не може суттєво просунутися вперед. Нашим захисникам вдалося зупинити російську навалу.

Володимир Зеленський наголосив, що "нам вдалося захистити нашу державу". Водночас він констатував, що близько 26% нашої країни усе ще перебувають під російською окупацією.

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