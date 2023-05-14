Не більше ніж фантазії: Зеленський заперечив звинувачення про план захопити території Росії

Президент Володимир Зеленський заперечив інформацію, що Україна нібито хотіла захопити російські міста та села. Глава держави спростував і дані, що Україна буцімто хотіла атакувати Росію далекобійними ракетами.

Відповідна інформація з'явилася після витоку секретних даних Пентагону. Зеленський, відповідаючи на запитання, чи пропонував він окупувати частину Росії, відкинув оприлюднені документи та назвав їх "фантазією".

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Зеленський спростував "злиті" дані Пентагону

Водночас глава держави наголосив на тому, що Україна має право на самозахист, зокрема, з використанням нетрадиційної тактики.

Україна має повне право захищати себе, і ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, коли є масові поховання, коли наших людей катують, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі,

– заявив він.

Також президент відкинув інформацію з розвідданих про те, що Україна потребує далекобійних ракет, щоб завдати удару по території Росії. Зеленський сказав, що це не те, чим Україна розважається.

"Ніхто в нашій країні не віддавав наказів про наступальні дії або удари по російській території", – сказав він.

В адміністрації Байдена заявили, що Зеленський пообіцяв, що Україна не використовуватиме американську зброю для нанесення ударів по території Росії. Білий дім вважає, що цю обіцянку він виконав.

Також в адміністрації Байдена заявили, що перехоплені коментарі Зеленського не є причиною для відмови у наданні Україні ATACMS.

Про що мовиться у "злитих" даних