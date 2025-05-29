Про певні теми домовилися з Мерцом не говорити публічно, – Зеленський про Taurus

Володимир Зеленський розповів деталі його розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом щодо передачі Україні ракет Taurus. За його словами, політики домовилися не обговорювати певні теми публічно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента України в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.

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Що відомо про передачу Taurus Україні

Володимир Зеленський зазначив, що певну інформацію щодо ракет Taurus український та німецький політики домовилися залишити секретною.

Є певні теми, щодо яких ми домовилися не говорити публічно. Але я не хочу брехати. Питання Taurus ми обговорювали з канцлером у двох розмовах,

– розповів український лідер.

Він запевнив, що політики працюють в цьому напрямку, але наразі неможливо надати більше деталей. Зеленський підкреслив, що пообіцяв це канцлерові та дотримується свого слова.

Раніше Фрідріх Мерц заявляв, що поставки вищезгаданого озброєння можливі, але жодних конкретних деталей з цього приводу він не вказав. За його словами, Німеччина координує дії зі своїми європейськими партнерами з цього питання, деякі з яких вже поставили Україні крилаті ракети далекого радіуса дії.

Якою буде військова допомога Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини заявляв, що дискусії щодо передачі зброї Україні засекретять, але країна продовжуватиме допомагати Києву.

"Ми підтримуємо Україну у військовому плані тією мірою, в якій ми можемо і несемо за це відповідальність. І ми робимо це для того, щоб покласти край цій війні", – підкреслив Мерц. За його словами, у майбутньому дискусії з приводу конкретних поставок озброєнь Києву не будуть обговорювати публічно.

У Clash Report написали, що Україна, дуже ймовірно, отримає німецькі крилаті ракети Taurus. Там зазначили, що заява Мерца про необхідність постачання Україні далекобійної зброї свідчить про те, що Київ, із великою ймовірністю, отримає довгоочікувані крилаті ракети.