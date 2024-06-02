За підтримки Китаєм Росії війна буде довшою, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни. За його словами, це також погано позначиться і на самому Китаї, який заявляє про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це український гарант заявив під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла", інформує 24 Канал.

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"За підтримки Китаєм Росії війна буде довшою"

Передусім, хочу вам сказати, що за підтримки Китаєм Росії, війна буде довшою. Це погано для усього світу і для політики Китаю, який говорить про те, що поважає територіальну цілісність і суверенітет, що це головні принципи. І декларує це офіційно. Для них це також, я вважаю, не дуже добре,

– підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що, на його думку, на сьогодні є стратегічні помилки. Гарант наголосив, що ніколи не можна підтримувати країну, яка є агресором. "Хтось може не бути проти політики цієї держави. На жаль, хтось може бути не проти, але найстрашніше, коли ти підтримуєш цю політику", – зазначив він.

За словами президента, це говорить про те, що "ти дотримуєшся таких самих правил в житті, це говорить про те, що й політика твоєї держави, у принципі, саме така – підтримувати агресора".

Український лідер зазначив, що не можна казати про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує саме усі засади і принципи статуту ООН, а саме – територіальну цілісність і суверенітету України.

"Можна не брати участі у Саміті миру. Це значить, що ти не бачиш у цьому форматі наближення закінчення війни. Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу і будь-кому закінчити війну. Але, мені здається, зривати Саміт миру, робити кроки на те, щоби послаблення було рівня присутності лідерів країн, робити усе, щоби деякі лідери не доїхали до Саміту миру, тиснути на них – це вже точно не наближає мир, і це вже не тільки підтримка Росії – це фактично підтримка війни", – наголосив Зеленський.

Як сказав глава держави, якщо держава не підтримує Саміту миру, це значить, що те, що відбувається в Україні, для цієї країни є нормальним.

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