Зеленський збирав Ставку: говорили про графіки постачання озброєння та боєприпасів

У вівторок 16 травня Володимир Зеленський зібрав ставку Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Президент зібрав її одразу після повернення до Києва.

Після того, як повернутись до Києва, першим ділом Володимир Зеленський знову зібрав Ставку. Президент розповів найголовніші теми зібрання.

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Перше питання завжди – ситуація на фронті

Під час Ставки президент заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Орган розглянув загальну оперативну обстановку й дані розвідок й обговорив важливі моменти.

Крім цього, вище керівництво країни заслухало результати перевірки боєготовності новостворених бригад.

Україна скорегувала графік постачання зброї

Ще одна важлива тема нинішньої ставки – зброя. Ставка скоригувала графік постачання озброєння та боєприпасів. Також було переглянуто розподіл зброї по бойових частинах та резервах.

І це не спроста. Адже партнери нададуть нам нову важливу зброю.

Україна отримає нове озброєння