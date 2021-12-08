Зеленський зі спортзалу передав "привіт" заздрісникам: соцмережі помітили "омолодження"

Президент Володимир Зеленський 8 грудня поділився селфі зі спортзалу. Користувачі мережі зауважили, що, порівнюючи з попереднім таким фото, політик суттєво помолодшав.

Зеленський побажав доброго ранку друзям та "заздрісникам". До поста президент опублікував своє фото на фоні тренажерів. Також президент додав хештег "Здорова Україна".

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Зеленський "помолодшав"

У мережі порівняли це фото Зеленського зі світлиною, якою він поділився у листопаді. Тоді політик теж сфотографувався у спортзалі. На його волоссі виднілась сивина.

Тому українці помітили суттєву різницю, зауваживши, що президент начебто помолодшав за місяць. Лише за кілька годин фото політика зібрало 205 тисяч лайків та понад 4 тисячі коментарів.



Світлини Зеленського зі спортзалу / Колаж 24 каналу

Сивина президента викликала бурхливі обговорення

Коли Зеленський показав фото з нібито сивиною, українці висловили неабияке здивування. Однак варто зауважити, що, можливо, це була лише гра світла, оскільки перед цим сивини у президента на фотографіях не було.

Раніше батько Зеленського Олександр визнав, що його син за роки президентства змінився. Він погодився, що Володимир дійсно "постарів".

Текст поста Володимира Зеленського:

Добрий ранок всім!!! Друзям і тим, хто заздрить)