Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача: що відомо

Увечері 22 листопада президент України підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний документ оприлюднили на сайті Офісу Президента.

До складу Ставки увійде нова людина, це один із міністрів. Водночас одну людину виведуть.

Дивіться також Засідання "Рамштайн" та нові пакети підтримки: Зеленський звернувся до українців

Як зміниться склад Ставки

Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України, вивести зі складу Ставки Верховного головнокомандувача Ю. Щиголя,

– йдеться в документі.

Чому Зеленський змінив склад Ставки