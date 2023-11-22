Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача: що відомо
22 листопада 2023, 20:40Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Увечері 22 листопада президент України підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний документ оприлюднили на сайті Офісу Президента.
До складу Ставки увійде нова людина, це один із міністрів. Водночас одну людину виведуть.
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Як зміниться склад Ставки
Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України, вивести зі складу Ставки Верховного головнокомандувача Ю. Щиголя,
– йдеться в документі.
Чому Зеленський змінив склад Ставки
- Ці зміни мають своє пояснення – таким чином президент відреагував на імовірні дії Юрія Щиголя. Цього ексчиновника підозрюють НАБУ і САП. Правоохоронці стверджують, що голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) разом із заступником і іншими службовими особами заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі – йдеться про загальну суму понад 62 мільйони гривень. Вони скористалися своїм службовим становищем.
- На думку детективів, діяла організована група із шести осіб. Їм удалося завищити вартість програмного забезпечення під час закупок, а різницю в коштах, понад 62 мільйони гривень, "вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи". Щиголю повідомили про підозру.
- Сам Юрій Щиголь написав заяву про відставку з посади голови Держспецзв'язку. Чоловік вважає себе невинуватим, але говорить, що служба не має страждати, доки він буде доводити свою невинуватість у суді.
- У Держспецзв'язку закликали суспільство почекати на результати розслідування. Там запевняють, що мають нульову толерантність до корупції і надаватимуть правоохоронцям усі роз'яснення.
- Увечері 22 листопада стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для організатора схеми. Його триматимуть під вартою, але чоловік може внести заставу – 50 мільйонів гривень. Щиголю запобіжний захід іще не обрали.