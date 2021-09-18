Зеленський знову поїде в США: відомий склад української делегації

22:36

Володимир Зеленський відправиться у Сполучені Штати 20 вересня. Там він візьме участь у роботі Генасамблеї ООН. У делегацію українського президента увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, глава Меджлісу Рефат Чубаров та інші.