Зеленський знову поїде в США: відомий склад української делегації

18 вересня 2021 , 22:36
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський відправиться у Сполучені Штати 20 вересня. Там він візьме участь у роботі Генасамблеї ООН. У делегацію українського президента увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, глава Меджлісу Рефат Чубаров та інші.

Про участь глави України у Генасамблеї ООН та склад української делегації стало відомо з розпорядження Зеленського. Його опублікував Офіс Президента.

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Склад делегації України для роботи в Генасамблеї ООН:

  • міністр закордонних справ, глава делегації Дмитро Кулеба;
  • постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
  • перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
  • голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (за згодою);
  • заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга;
  • глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (за згодою);
  • завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
  • постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
  • заступник директора – начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС України Діна Мартіна;
  • заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
Нагадаємо, раніше прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський 20 вересня вирушить до США для участі у сесії Генасамблеї ООН. До того припускали, що український лідер візьме у ній участь у режимі онлайн.

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Автор: Наталія Пристанська