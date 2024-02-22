Ситуація на кордоні виходить з-під контролю: чи справді допоможе зустріч Зеленського і Дуди

Польські мітингувальники продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Розв'язувати проблему планують на найвищому рівні, для чого й організували зустріч лідерів двох країн.

Ситуація на кордоні надзвичайно нелегка, адже містить й політичний елемент. Детально про те, хто стоїть за мітингами та чи допоможе зустріч президентів, 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Зустріч Зеленського з керівництвом Польщі

У середу 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до польської влади – Анджея Дуди та Дональда Туска – з пропозицією зустрітися на польсько-українському кордоні. Лідер Польщі підтримав ідею щодо зустрічі, щоправда, не на кордоні.

Те, що ця зустріч може відбутися зараз, є дуже важливо, тому що ситуація фактично виходить з-під контролю і невідомо, в якому напрямку рухатиметься. Після того, як вдасться досягнути певних домовленостей та буде спільна візія, як цю проблему розв'язати, то це, звісно, може деблокувати пункти пропуску,

– зазначив Станіслав Желіховський.

Спрогнозувати, чи дієвою вийде зустріч, доволі складно, адже потрібно розуміти, що зараз мовиться не просто про мітинги окремих невдоволених польських фермерів. Проблема потребує комплексного підходу.

Хто стоїть за протестами на кордоні

Ситуація на кордоні з Польщею – це лише мітинги фермерів, за цими акціями протесту стоять політичні сили. Зокрема, до цього залучені одіозні антиукраїнські та антиєвропейські політики з партії "Конфедерація". Нерідко цю політичну силу пов'язують з Росією.

Є інформація, що за цими акціями стоять також політики з партії "Право та справедливість".

Це свідчить про те, що ПіС перейшла в опозицію та ратує за те, щоб уряд Дональда Туска мав проблеми. Тобто щоб підтримка Туска зараз впала. Але не слід відкидати, що за цим можуть стояти зовнішні сили, зокрема з Росії,

– зауважив експерт-міжнародник.

Нагадаємо, що торік у Польщі затримали багатьох російських агентів, які встановлювати різноманітні засоби спостереження на під'їздах до українсько-польського кордону. Тоді мовилось не лише про те, що вони вели розвідувальну, але й підривну діяльність.

Водночас заступник директора Інституту міжнародних відносин та публічної політики Університету Яна Кохановського в Кельцях, доктора Вітольда Сокали, протести не інспіровані Росією. Але росіяни, з його слів, безумовно радіють, коли бачать, що відбувається у Польщі, і звісно, непомітно підкидають хмизу в жар.

"Я не виключаю, що, можливо, зараз це якась новітня фаза залучення агентури. Ми бачимо, що зараз дуже є великі ризики, що ці протести можуть перекинутися і на залізницю", – додав Желіховський.

Очевидно, що від таких дій вже постраждала та ще може постраждати допомога нашій державі.

Як польська влада реагує на протести