Фінальний злам: чого очікувати від зустрічі Зеленського та Макрона

Вже наступного четверга, 6 червня, Володимир Зеленський приїде з візитом до Франції. Там він візьме участь у заходах з відзначення 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії. Росію, до слова, у Францію не запросили.

Візит Володимира Зеленського до Франції буде дуже важливим з двох причин. Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, як саме приїзд президента України може стати доленосним у певних сенсах.

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Чого чекати від візиту Зеленського

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував візит Володимира Зеленського до Парижа. Зустріч має відбутися вже 6 червня, у річницю висадки в Нормандії – військової операції союзників, що стала переломним моментом у Другій світовій війні.

У ЗМІ припускають, що тоді офіційно можуть оголосити про розміщення французьких військових інструкторів в Україні.

Це буде дуже важлива зустріч, дуже. У неї символічне, зважаючи на дату, значення. Україна ще з 1991 року мала наголошувати, що на усіх заходах, які стосувалися перемоги над нацизмом, не могла бути присутня лише Росія, нібито представляючи весь Радянський Союз. Вони 30 років те й робили, що показувала, нібито з Нацистською Німеччиною воювали лише росіяни. Тому зараз це може бути відновлення історичної справедливості,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Хоч це не принесе Україні грошей, військової допомоги чи умовних військових інструкторів, втім применшувати значення такої події не варто.

"Є й друга складова зустрічі – практична. Думаю, можуть ухвалити рішення щодо посилення військової допомоги з боку Франції, зокрема у контексті розміщення інструкторів. Це можуть публічно оголосити, щоб знову поставити Росію на шпагат, з якого вона не зможе піднятися", – наголосив політолог.

Річ у тім, що Україна як суверенна держава має право запрошувати до себе будь-кого. А якщо публічно ще й оголосять, де саме ці інструктори перебуватимуть (ймовірно, не близько до лінії фронту), то Кремль не знатиме, як саме на це реагувати.

"Я не вірю у можливість ударів (по країнах Європи – 24 Канал), про які вони постійно кричать. Путін чудово розуміє, що є червоні лінії, які не може переступати Росія. Для всіх інших – це сигнал, що не потрібно чекати, поки приїдуть українські військові (на навчання – 24 Канал), це можна робити і в Україні. Тому це може бути фінальний злам ставлення наших країн-партнерів, до того, що відбувається в Україні", – підкреслив Рейтерович.

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