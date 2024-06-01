Фінальний злам: чого очікувати від зустрічі Зеленського та Макрона
Вже наступного четверга, 6 червня, Володимир Зеленський приїде з візитом до Франції. Там він візьме участь у заходах з відзначення 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії. Росію, до слова, у Францію не запросили.
Візит Володимира Зеленського до Франції буде дуже важливим з двох причин. Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, як саме приїзд президента України може стати доленосним у певних сенсах.
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Чого чекати від візиту Зеленського
Президент Франції Еммануель Макрон анонсував візит Володимира Зеленського до Парижа. Зустріч має відбутися вже 6 червня, у річницю висадки в Нормандії – військової операції союзників, що стала переломним моментом у Другій світовій війні.
У ЗМІ припускають, що тоді офіційно можуть оголосити про розміщення французьких військових інструкторів в Україні.
Це буде дуже важлива зустріч, дуже. У неї символічне, зважаючи на дату, значення. Україна ще з 1991 року мала наголошувати, що на усіх заходах, які стосувалися перемоги над нацизмом, не могла бути присутня лише Росія, нібито представляючи весь Радянський Союз. Вони 30 років те й робили, що показувала, нібито з Нацистською Німеччиною воювали лише росіяни. Тому зараз це може бути відновлення історичної справедливості,
– зазначив Ігор Рейтерович.
Хоч це не принесе Україні грошей, військової допомоги чи умовних військових інструкторів, втім применшувати значення такої події не варто.
"Є й друга складова зустрічі – практична. Думаю, можуть ухвалити рішення щодо посилення військової допомоги з боку Франції, зокрема у контексті розміщення інструкторів. Це можуть публічно оголосити, щоб знову поставити Росію на шпагат, з якого вона не зможе піднятися", – наголосив політолог.
Річ у тім, що Україна як суверенна держава має право запрошувати до себе будь-кого. А якщо публічно ще й оголосять, де саме ці інструктори перебуватимуть (ймовірно, не близько до лінії фронту), то Кремль не знатиме, як саме на це реагувати.
"Я не вірю у можливість ударів (по країнах Європи – 24 Канал), про які вони постійно кричать. Путін чудово розуміє, що є червоні лінії, які не може переступати Росія. Для всіх інших – це сигнал, що не потрібно чекати, поки приїдуть українські військові (на навчання – 24 Канал), це можна робити і в Україні. Тому це може бути фінальний злам ставлення наших країн-партнерів, до того, що відбувається в Україні", – підкреслив Рейтерович.
Франція підтримує Україну: останні новини
- Президент Франції Еммануель Макрон раніше повідомляв про готовність відправити французьких інструкторів до України. Згодом він навіть заявляв, що представить план їхнього розміщення у нашій державі. Журналісти видання Reuters стверджують, що відповідне рішення справді може бути приуроченим до візиту Володимира Зеленського до Франції.
- До слова, міністр оборони України Рустем Умєров та головком ЗСУ Олександр Сирський провели відеозустріч із міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. За підсумками розмови, Сирський підтвердив, що Франція справді направить в Україну інструкторів для підготовки українських військових.
- Цікаво також відзначити, що під час візиту до Німеччини Макрон наголосив, що Україна має право завдавати ударів по військових базах Росії, звідки випускають ракети на Україну. Ба більше, лідер Франції навіть приніс із собою карту, аби наочно продемонструвати наочно, як з Росії атакують прикордонні території України.