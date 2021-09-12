Зеленський зустрінеться з Путіним лише у разі обговорення питання Криму, – Никифоров

Президент Володимир Зеленський хоче зустрітись з російським колегою Володимиром Путіним. Проте у Кремлі не бажають обговорювати питання окупованого Криму. Без цієї теми у зустрічі немає сенсу.

Зеленський хотів би зустрітись з Путіним у будь-який час на нейтральній території. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.

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Навіщо тоді зустрічатись? – Никифоров

Никифоров зазначив, що Москва не готова виносити питання Криму на порядок денний.

А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України?

– наголосив прессекретар.

Перемовини ведуть

За словами речника, переговори щодо зустрічі ведуться, але все залежить від Росії. Никифоров підкреслив, важливо, аби на цій зустрічі було питання про окупацію Росією частини території України.

"У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії – чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", – вважає Никифоров.

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