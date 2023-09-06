Блінкен поговорив із Зеленським: анонсував можливу зустріч із Байденом

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, вони говорили про допомогу нашій державі.

Глава держави подякував Блінкену. Про це повідомили у Держдепартаменті США.

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Зеленський зустрівся з Блінкеном

Під час зустрічі глава держави подякував Блінкену за надану Сполученими Штатами допомогу, зокрема у військовому та енергетичному секторі. Він додав, що на нашу державу знову чекає важка зима, проте українці її переживуть.

Президент Байден попросив мене приїхати, щоб ще раз підтвердити нашу підтримку, щоб переконатися, що ми максимізуємо зусилля, які ми докладаємо й інші країни докладають для негайного виклику контрнаступу, а також для довгострокових зусиль, щоб допомогти Україні створювати сили для майбутнього, які можуть стримувати та захищати від будь-якої майбутньої агресії,

– зазначив Блінкен.



Зеленський зустрівся з Блінкеном / Фото Ентоні Блінкена

Держсекретар додав, що США бачать великий прогрес в українському контрнаступі, а президент Сполучених Штатів Джозеф Байден теж чекає на зустріч із Зеленським.

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення цілої низки питань, які у нас є, і я знаю, що президент буде з нетерпінням чекати зустрічі з вами найближчим часом", – заявив Блінкен.



Зокрема, говорили про допомогу Україні від США / Фото Ентоні Блінкена

Пізніше Зеленський розповів про підсумки розмови з держсекретарем Блінкеном.

Обговорили все те, що здатне допомогти нашому захисту свободи. Завжди цінуємо візити американських партнерів. Вдячний Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям і всьому американському народу за незмінну підтримку й справді лідерську допомогу,

– написав президент.

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Пентагон оголосив про нову допомогу

У Пентагоні 6 вересня 2023 року оголосили про нову військову допомогу для України. Зокрема, до пакета увійшли снаряди зі збідненим ураном, які США вперше передадуть нашій державі. Окрім того, Сили оборони отримають:

обладнання для підтримки систем ППО,

боєприпаси для HIMARS,

мінометні системи й снаряди,

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.

У Міноборони США наголосили, що це вже 46 пакет допомоги для України від початку повномасштабного російського вторгнення. Його загальна вартість оцінюється у 175 мільйонів доларів.