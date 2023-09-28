Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Британії Шеппсом
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський зустрівся із Грантом Шеппсом. Глава нашої держави висловив вдячність за ту підтримку, яку надає Велика Британія.
Президент України провів зустріч із новопризначеним Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шеппсом. Це їхня перша зустріч.
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Україна на вістрі уваги
Зеленський подякував Шеппсу за потужну підтримку Великої Британії. Зокрема, фінансову, оборонну та гуманітарну допомогу.
"Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", – написав президент України.
Своєю чергою Грант Шеппс запевнив, що Україна "залишаєтся на вістрі уваги".
Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми будемо стояти пліч-о-пліч з вами,
– сказав він під час зустрічі.
На зустрічі також були присутні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров. З боку Шеппса – глава штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.
Зеленський зустрівся із Шеппсом: дивіться відео
Україна – Британія: як розвиваються відносини двох держав
- У заяві Міноборони Британії від 19 вересня мовиться, що очільник оборонного відомства країни Грант Шеппс після "Рамштайну" пообіцяв додаткове постачання артилерійських снарядів для України до кінця року. Своєю чергою, керівник штабу оборони Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що "Путіну варто хвилюватися".
- Від 15 вересня Лондон вважає приналежність до ПВК "Вагнера" або активну підтримку діяльності цієї злочинної групи кримінальним порушенням. За підтримку можуть ув'язнити на 14 років. "Група Вагнера" була додана до списку організацій, заборонених у Великій Британії, разом з 78 іншими організаціями.
- Після виходу із зернової угоди Росія оголосила, що відкликає свої гарантії безпеки для судноплавства в Чорному морі. З того часу українські цивільні судна перебувають під повітряним захистом союзників. Поки країна-агресорка намагається залякувати цивільні кораблі у Чорному морі, змушуючи світ "благати" її повернутися до зернової ініціативи, Британія гарантує безпеку вантажним суднам, які перевозять зерно з України.