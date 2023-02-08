Зеленський вперше зустрівся з королем Чарльзом

Президент Володимир Зеленський 8 лютого прибув із візитом у Велику Британію. Там він вже зустрівся з королем Чарльзом.

У мережі вже з'явилося фото зустрічі президента України та британського монарха. Перед цим глава держави виступив у парламенті.

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Президент зустрівся з королем Британії

Під час своєї поїздки до Британії Володимир Зеленський зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III. Це перша зустріч українського президента та британського монарха.

У мережі з'явилося фото, на якому можна побачити, як король Чарльз у класичному костюмі зустрічається з військовим лідером. Своєю чергою, Зеленський одягнув джемпер і штани у військовому стилі.

Зустріч відбулася у Букінгемському палаці. Про це розповіли у твітері Королівської родини.



Зеленський зустрівся з королем Чарльзом / Фото твітер Королівської сім'ї

Коротко про візит Зеленського до Великої Британії

Інформація про те, що Зеленський прилетить до Великої Британії, з'явилась вранці 8 лютого. Про це писали іноземні ЗМІ, українська сторона не коментувала.

Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Також у президента запланована зустріч з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Варто зауважити, що це перша поїздка Зеленського до Британії від початку повномасштабного вторгнення і друга – за кордон.