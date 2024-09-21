Зеленський підштовхне Байдена до запрошення в НАТО: Bloomberg розкрило, що обговорять лідери

Під час свого візиту до США президент Володимир Зеленський підштовхуватиме американського лідера Джо Байдена до того, щоб той надав Україні офіційне запрошення щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Крім того, як пише Bloomberg, Зеленський проситиме, аби Байден взяв на себе зобов'язання стосовно регулярних постачань сучасної зброї в рамках "переможного плану" президента України щодо припинення війни з Росією.

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Про що говоритимуть Зеленський та Байден

Як вже неодноразово повідомлялося раніше, очікується, що Володимир Зеленський ознайомить Джо Байдена із переможним планом України у війні, який серед іншого вимагає чіткого шляху до членства нашої держави в Європейському Союзі.

Bloomberg зазначає, що це стосуватиметься також інших економічних і безпекових домовленостей. Таку інформацію повідомили джерела видання, обізнані у цьому питанні. Повідомляється, що Зеленський описав план того, як змусити російського диктатора Владіміра Путіна шукати миру.

Водночас Київ стурбований тим, що припинення вогню без таких гарантій дасть змогу країні-агресорці вільно завдати нового удару після переозброєння. Нагадаємо, що лідери США та України зустрінуться у Вашингтоні вже за кілька днів – 26 вересня.

До слова, план також буде презентовано кандидатам в президенти США – Камалі Гарріс та Дональду Трампу, зустріч з якими теж запланована, а також усім іншим партнерам. Зокрема, план буде відкритий всім, в тому числі суспільствам в різних країнах.