У зверненні Зеленський засудив обстріл Запорізької АЕС та вимагає санкції проти росатому

Президент Володимир Зеленський ввечері 5 серпня традиційно записав звернення до українців. Він розповів про відновлення експорту українського зерна та нові воєнні злочини російських окупантів.

Глава держави зазначив, що 5 серпня з українських портів вийшли 3 судна із зерном на експорт, повідомляє 24 канал. Кораблі вирушили з Одеси та Чорноморська. На них перебуває майже 60 тисяч тонн кукурудзи, яку очікують споживачі Туреччини, Ірландії та Великої Британії.

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У відновленні українського експорту зацікавлені всі

Зеленський розповів, що в порт Чорноморська для завантаження направляється перше з 24 лютого судно.

Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб'єкти. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки та Азії, але не тільки там,

– наголосив президент.

За його словами, слід пам'ятати про те, що цьогоріч в Європі є значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Адже європейські врожаї – менші через спеку.

"А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн", – додав глава держави.

Зеленський наголосив, що загрозливу продовольчу кризу у світі можна буде подолати, якщо партнери виконають свою частину зобов'язань, згідно із зерновою Ініціативою, та не допустять нових російських провокацій щодо українського експорту.

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Газопроводи в обхід України – ще одна зброя росії

Президент зауважив, що на енергоринку, особливо для європейських споживачів, ситуація продовжує бути дуже небезпечною. Причиною є цинічний та прорахований газовий шантаж росії.

"Замість того, щоб постачати газ на територію Європи згідно з контрактами, росія навіть просто спалює його – і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни в Європі ще більше зросли, щоб звичайні європейці ще більше постраждали й щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими", – додав Зеленський.

За його словами, це прояв свідомої антиєвропейської, антилюдської політики росії та наслідок старих помилок європейців. Вони не хотіли бачити, що "газпром" та російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для країни-терористки, як танки та артилерія. Водночас її мішенню є кожен європеєць.

"І захищатися зараз – ми маємо всі разом. Разом – готуватися до нового опалювального сезону. Разом – відповідати на будь-які провокації росії в енергосфері. Разом – напрацьовувати санкційні кроки у відповідь на російський шантаж і терор", – зазначив глава держави.

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Президент засудив атаку окупантів по ЗАЕС

Зеленський розповів, що 5 серпня росіяни створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі. Окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС.

Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об'єкту – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС,

– додав президент.

Він зауважив, що це не лише ще один аргумент на користь визнання росії державою-спонсоркою тероризму.

"Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від росатому до усіх пов'язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

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Україна вилучила активів росії на 28 мільярдів гривень

Президент розповів, що сьогодні провів нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Урядовці доповіли, що в Україні вже примусово вилучили активів на 28 мільярдів гривень.

"Ця робота продовжується. Ще більш ніж 900 об'єктів, які належать саме російській державі, пропонується конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення", – додав глава держави.

Він зауважив, що всі ці кошти скерують на відшкодування збитків, які росія завдає війною і терором.

"Також заслухав результати роботи групи з розробки та впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі наші партнери активно над цим працюють – в Європі, в США йде робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України", – зазначив президент.

За його словами, росія обов'язково і матеріально, і фізично, і своїм майбутнім заплатить за:

спалений ударами окупантів Донбас,

знущання загарбників над Харковом, Миколаєвом,

обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Одещини та в інших регіонів України.

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Президент нагородив українських військових

Зеленський розповів, що також поспілкувався з президентом Малаві.

"Ще одна африканська держава – вже дев'ята, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності. Запевнив пана Президента в тому, що Україна докладе всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій агропродукції, могла забезпечити своє споживання", – додав президент.

Глава держави зазначив, що обговорив з президентом Малаві й інші питання стабільності та подальшу співпрацю в міжнародних організаціях.

Окрім цього, президент підписав указ про нагородження українських воїнів. Державними нагородами відзначили 192 учасників бойових дій, 18 з яких – посмертно.

"Вічна вдячність усім, хто воює за нашу велику державу! Дякую вам, великий народе України! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

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