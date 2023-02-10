Рамштайн, засідання Ставки та дипломатичний марафон: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до громадян. У ньому він згадав про відрядження за кордон, засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та описав ситуацію на фронті.

У зверненні 10 лютого глава нашої держави не міг не згадати про чергове засідання Ставки та поїздки у країни Європи. Він констатував, що цей робочий тиждень був дуже складним.

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Ставка Верховного Головнокомандувача

Зеленський зазначив, що сьогодні відбулось ще одне засідання Ставки. Найгарячішою точкою на лінії зіткнення залишається Бахмут на Донеччині. Однак найближчим часом слід очікувати нового пакету допомоги, адже має відбутись зустріч партнерів у форматі "Рамштайн".

Розглянули на ставці ситуацію з постачанням зброї. Загальну ситуацію зі захистом держави. Готуємось до нового "Рамштайну". Ми вже про це говорили – про нові опції, які мають бути відкриті для України разом з партнерами,

– сказав український лідер.

Звернення Зеленського за 10 лютого: дивіться відео

Дипломатичний марафон: відрядження Зеленського за кордон

Глава нашої держави згадав також, що цього тижня завітав у столиці Великої Британії, Франції та Бельгії – себто Лондон, Париж та Брюссель. Він спілкувався з європейськими високопосадовцями та обговорював з ними те, як посилити боєздатність воїнів ЗСУ.

Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати,

– сказав президент.

Окрім того, Зеленський радий був бачити у Британії, як українські вояки швидко навчаються керувати танками Challenger. Також президент заакцентував на тому, що відбулась фундаментальна зустріч у Франції з президентом Макроном і канцлером Шольцом.

Виступ в Європарламенті

Розкривати деталі цього тристороннього діалогу Зеленський не має права, однак, за його ж словами, уже можна констатувати, що сторони почули один одного. Тому й Україні варто очікувати на посилення підтримки.

Окремо Зеленський розповів про візит в Європейський парламент у Брюсселі. За його словами, це було не просто звернення Президента України, а це був символічний момент.

Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом. І початок нового етапу. Коли Україна у Європейському парламенті, у Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу,

– зазначив глава держави.

Наостанок він констатував, що пишається українською сміливістю, незламністю та результативністю. Президент зауважив, що поки Повітряні сили не можуть збивати усі ракети ворога, однак ті повітряні цілі, які вдається ліквідувати, – це сотні врятованих життів.

Слід згадати, що 10 лютого Росія завдала чергового масованого удару по нашій державі. Відомо, що одна з ворожих ракет вдерлася в повітряний простір Румунії, що є членом НАТО. Тоді український лідер наголосив, що у такий спосіб Кремль кидає виклик Північноатлантичному альянсу.