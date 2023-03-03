Справді результативний день, – Зеленський про відвідини Львова та перемовини з партерами

Традиційне вечірнє звернення до українців президент записав зі Львова, куди він приїхав з робочим візитом. Власне, глава держави згадав про воїнів, які стоять на передовій, та – про зустріч з президентом Латвії й іншими міжнародними партнерами.

Зауважимо, що про приїзд Зеленського у Львів 3 березня не було відомо завчасно. Разом з тим у своєму зверненні він констатував, що це місто на Заході України зосередило юридичну енергію усіх партнерів нашої держави.

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Насичений день: для чого всі з'їхались у Львів

Зеленський констатував, що разом з ним на конференцію у Львів прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки.

У Львові були генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн. Президент Латвії, віцепрем'єр уряду Нідерландів, міністр закордонних справ Естонії – активні лобісти справедливості, наші особливі гості, і я провів з ними сьогодні окремі переговори,

– також наголосив Зеленський.

Як не дивно, ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за війну проти України. Зеленський заакцентував, що зараз Київ збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України.

Звернення Зеленського за 3 березня: дивіться відео

Результати зустрічей

Окремо глава держави згадав про резолюцію, яку планують винести на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Себто українська сторона робить усе, аби Міжнародний кримінальний суд покарав російських злочинків та аби наші правоохоронні органи забезпечили справедливі вироки для всіх убивць.

Український лідер назвав зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій дуже плідною, адже в союзників таке ж бачення захисту верховенства права як в нашої держави. Плідними також, за словами Зеленського, були й переговори з міністрами закордонних справ Нідерландів та Естонії.

Дуже добре пройшли переговори з Президентом Латвії, який сьогодні, до речі, вже втретє відвідав Україну за час повномасштабної війни. Ми підписали й важливу двосторонню декларацію з латвійським колегою. Декларацію, що закріплює справедливість на політичному рівні. Отже, сьогодні справді результативний день,

– констатував президент.

Він зазначив, що цей день розпочався зі вшанування героїзму наших воїнів. Власне, вранці глава нашої держави відвідував львівський шпиталь, де відновлюють здоров'я наших бійці після поранень.

Разом із Президентом Латвії, з першими леді наших держав Зеленський вшанував пам'ять загиблих героїв на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.



