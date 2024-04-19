ППО потрібна Україні, а не на складах: Зеленський звернувся до громадян та союзників

Президент України прокоментував ракетний удар по Дніпру, наголосивши на необхідності отримання ППО від партнерів. Володимир Зеленський також зазначив, що усім постраждалим внаслідок обстрілів надають допомогу.

У п'ятницю ввечері, 19 квітня, глава нашої держави записав традиційне звернення. Головна тема – атака російських окупантів на Дніпро й область, внаслідок якої є чимало загиблих і постраждалих.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 19 квітня

Партнери мають посилювати українську ППО

За словами президента, коли Україна звертається до партнерів щодо систем ППО, аби захищати життя. Ці установки є на складах у союзників, але вони потрібні насамперед нашій державі для захисту.

Ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які дійсно активні, дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита… Важкий сьогодні день. Ракетні удари. Дніпро – просто по центру міста, по звичайній забудові. Будинок, вокзал,

– акцентував Зеленський.

Крім того, глава держав згадав, що 19 квітня окупанти також:

атакували Синельникове, Кривий Ріг;

завдали ударів по Нікополю;

здійснили обстріли Одеському регіону, намагаючись уразити експорт продовольства.

били по Донеччині, Миколаївщині, Харківщині.

Багато постраждалих – усім надається допомога, і я дякую кожному, хто підтримує зараз наших людей, хто ліквідовує наслідки російського зла. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких,

– сказав президент.