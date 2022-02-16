Ми не відступимось, – Зеленський звернувся до українців у День єдності

Володимир Зеленський на тлі загрози нового російського вторгнення оголосив 16 лютого Днем єдності. З нагоди нового свята президент звернувся до українців та запевнив, що ситуація – під контролем.

Президент звернувся до військовослужбовців та правоохоронців у Маріуполі, повідомляє 24 канал. Перед цим прозвучав державний гімн України.

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Що сказав президент Зеленський у Маріуполі

Насамперед глава держави звернувся до захисників та захисниць, які боронять кордони нашої держави та мир на українські землі. "Ви справжні герої", – наголосив він. Й далі – подякував послам та дипломатам іноземних держав й керівникам міжнародних організацій, які залишаються в Україні, попри загрозу нового російського вторгнення. "Ви справжні друзі", – підкреслив політик.

Шановні воїни, що зараз дивляться на нас із неба, бо віддали за рідну землю своє життя, ви з нами. Ви справжні легенди,

– додав Зеленський.

Президент також звернувся до:

медиків, волонтерів та капеланів, які лікують, допомагають та моляться за українських воїнів;

журналістів, які зберегли своє обличчя й не сіяли паніку;

українців, які зберегли холодну голову, а отже й спокій;

політиків, які заради нацбезпеки стали державними діячами, а не втікачами.

З вами нічого не страшно, – Зеленський до військових

Глава держави привітав українців з Днем єднання. Він подякував усім, хто захищає нашу державу. Мовляв, з такими бійцями Україна готова долати будь-які загрози. "Ми не відступимось і не поступимося. Нас єднає ваша сила, воля, непохитність та незламність, мужність та мудрість", – зауважив Зеленський.

Нас єднає усі ці 8 років і особливо саме зараз. Нас не лякають жодні прогнози, люди, вороги. Нас не лякають жодні дати, бо ми будемо себе захищати,

– наголосив політик.

Й підкреслив, що байдуже – 16 чи 17 лютого, у березні, квітні, вересні чи грудні. Мовляв, важливим є саме рік, а не день та місяць. "Це 2022, а не 2014. Війна йде упродовж 8 років. Ми стали у стільки ж разів міцнішими. Без вас не було б держави, не було б цієї землі, не було би волі на цій землі", – додав Зеленський.

Український лідер підкреслив, що Україна має міцні Збройні сили, прекрасні дипломатичні, волонтерські сили й сили національного спротиву. "Ми збудуємо мирну та щасливу Україну разом. Ми спокійні, адже ми разом. Сильні, адже разом. Ми українці – і тому ми разом", – підсумував глава держави.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Чому День єднання – саме 16 лютого

Напередодні німецьке видання Der Spiegel "спрогнозувало", що 16 лютого може відбутися нове російське вторгнення в Україну. Таку інформацію журналісти нібито отримали від американських спецслужб. На тлі таких заяв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков поспішили заспокоїти українців. Мовляв, повторення 2014 року не буде й агресор не зможе взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.

Аби консолідувати українців у такі непрості часи президент Зеленський підписав указ про нове свято – День єдності. Тож 16 лютого 2022 року його відзначають в Україні вперше. Глава держави сподівається, що у такий спосіб вдасться зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз та інформаційно-пропагандистського тиску.