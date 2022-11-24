Найважче зі світлом у Києві та 15 областях: Зеленський звернувся до українців

Президент України 24 лютого записав чергове відеозвернення до українців. Дев'ятий місяць війни та 274 її день Україна зустріла без тепла та світла, однак не скорилася ворогу.

Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію у регіонах.

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Яка ситуація з електропостачанням

Весь день українські енергетики працюють, аби чимшвидше повернути світло та тепло до домівок українців. Станом на вечір 24 листопада у 15 областях ще є проблеми з водою. Найскладніша ситуація у:

Київській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Львівській,

Полтавській,

Харківській областях.

Ситуація з електрикою залишається складною у всіх областях, але все ж по трохи відходимо від блекауту. Найважча ситуація наразі у столиці та ще 15 областях. Енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло. Це справді загальнонаціональне завдання – Україна й у цьому працює максимально об'єднано,

– наголосив Зеленський.

Український лідер подякував працівникам ДСНС та всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності. Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів.

Більше про це – Звернення Володимира Зеленського за 24 листопада: дивіться відео

Як ЄС допомагає Україні подолати енергетичну кризу

Дуже важливу ініціативу розпочали наші партнери у Європейському Союзі. Зеленський розповів, що Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму "Генератори надії". Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням.

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Які питання обговорили на Ставці Верховного Головнокомандувача

24 лютого Володимир Зеленський на тлі масованих ракетних обстрілів ворога зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Там детально проаналізували питання енергетики та зв'язку.

Окрема увага була приділена системі зв'язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв'язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного. Тому це фундаментальне питання,

– розповів президент України.

Він зазначив, що щодо цього питання будуть ухвалені додаткові рішення.

Що відбувається на фронті

Крім того, на Ставці розглянули ситуацію на передовій. Українські воїни на всіх напрямках тримають ключові рубежі. Також Зеленський загадково сказав, що є напрямки, на яких ЗСУ готуються просуватися вперед.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв", – додав Зеленський.

Він констатував, що окупанти не вміють воювати. Єдине, що вони поки можуть, – це тероризувати. Захистити українців від російського терору може лише звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України.

Однак є й позитивні новини. 24 листопада вдалося звільнити ще 50 українських воїнів з російського полону, серед яких:

двоє офіцерів,

48 рядових і сержантів.

15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома,

– наголосив український лідер.

У цьому контексті Зеленський подякував всім, хто зробив цей обмін можливим. Також він не забув подякувати кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави.