Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом: Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент сказав, що провів чергове засідання Ставки Головнокомандувача.
За словами Зеленського, Україна аналізує наміри ворога та готує протидію. Мовиться про ще потужніший опір, аніж є зараз.
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Володимир Зеленський розповів, що на засіданні Ставки говорили про:
- головні питання: Донеччину, Луганщину, Харківщину, Запорізьку область, а також Херсонщину, Крим, прифронтові території й наш державний кордон;
- забезпечення військових і постачання нової техніки та боєприпасів;
- окремо про енергетику та зв'язок.
Зеленський запевнив, що влада готує нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України.
Президент сказав, де найгірша ситуація зі світлом
Володимир Зеленський розповів, що ввечері 30 листопада без світла 6 мільйонів абонентів. Без елекритики люди в більшості областей України та в Києві.
Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях,
– заявив президент.
За словами Зеленського, енергетики та комунальники і всі наші служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати українцям якомога більше світла на довший час.
Також президент сказав, мовляв, має бути зрозумілість та справедливість. Він пояснив, що повідомити людям час, коли вимикатимуть світло, – це відповідальність енергокомпаній та місцевої влади.
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