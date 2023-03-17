Що дасть рішення МКС щодо Путіна та деталі Ставки: Зеленський звернувся до українців

Українські захисники продовжують стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 17 березня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, повідомляє 24 Канал.

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Президент прокоментував ордер на арешт Путіна

Зеленський розповів, що сьогодні прийняли вагоме рішення міжнародної юстиції у справі, у якій є реальна перспектива – МКС видав ордер на арешт Путіна.

Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині,

– заявив глава держави.

Мовиться про депортацію українських дітей – незаконне переміщення тисяч дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідують українські правоохоронці, вже зафіксували понад 16 тисяч таких випадків.

"Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста", – наголосив президент.

За його словами, розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло.

"Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", – зауважив Зеленський.

Він додав, що наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, яких вивезли силою, вкрали з України. Очевидно, необхідно повернути всіх.

"Очевидно, що будемо й надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації – від керівника держави-терориста до всіх виконавців", – підкреслив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський провів засідання Ставки

Президент розповів, що на засіданні Ставки головну увагу приділили боям на Донбасі – Авдіївці, Бахмуту, Вугледару, Мар'їнці, Білогорівці.

Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту. Як і завжди, доповідали Головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник "Хортиці" генерал Сирський, керівник "Таврії" генерал Тарнавський,

– зазначив Зеленський.

За його словами, саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі.

"І я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій", – наголосив глава держави.

Він особливо відзначив:

Сили спеціальних операцій – 8-й полк ССО за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, а також бійців ССО, які боронять Луганщину.

"Морських котиків", Морський центр спеціального призначення, за успішні дії на Півдні, відчутний "мінус" у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку Україна дає окупанту на його удари по наших селах і містах.

Воїнів Служби безпеки України. Усіх українських захисників і захисниць із підрозділу "Альфа", зокрема з груп "Білі вовки" та "Кусто", а також з 13-го управління військової контррозвідки СБУ.

Бійців ГУР МО – кожного воїна, кожен підрозділ.

Інтернаціональний легіон, усіх, хто відчуває потребу боротися за свободу, так само як її відчувають українці.

Зеленський зауважив, що сьогодні він також говорив з прем'єр-міністром Словаччини.

"Подякував за новий і сильний пакет оборонної підтримки. Зокрема, за літаки – МіГи, які працюватимуть заради безпеки й України, і всієї Європи. Домовилися продовжити наш безпековий діалог – в Україні", – заявив президент.

Він додав, що вже триває робота над наповненням наступних тижнів – часу, який використають для зміцнення України, нового постачання зброї українським воїнам і прискорення покарання Росії за цю війну.

"Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Слава всім, хто допомагає нам захищати наших людей! Слава Україні!" – підсумував глава держави.