Нові рішення РНБО та оборонні пакети від низки країн: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують відбивати атаки росіян. Ввечері 18 березня президент Володимир Зеленський записав звернення до українців.

Глава держави розповів про нові санкції РНБО. Під обмеження потрапили більш ніж 400 осіб та компаній.

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Президент розповів про нові санкції

За словами Зеленського, більшість із компаній, на які РНБО наклала санкції – російські.

Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію,

– заявив президент.

Він додав, що всі, хто виробляє зброю для терору проти України, допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахіди", підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу.

"Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права. І це, до речі, буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроб анексії нашої землі, починаючи ще з Криму, а й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального, мирного людського життя. Зокрема, й на території Сирії", – наголосив глава держави.

За його словами, народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Російські бомби руйнували сирійські міста так само, як українські.

"Саме в цій безкарності – значна частина теперішньої агресивності Кремля. Коли український народ захистить себе, коли на нашій землі буде відновлено силу Статуту ООН, силу справедливості, це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу. Ось для чого працює наша глобальна коаліція, антивоєнна коаліція", – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Низка країн готують чергові пакети допомоги

Президент зазначив, цей тиждень приніс хороші збройні результати для протистояння України російській агресії, зокрема:

Відбулося чергове засідання "Рамштайну".

Є нові оборонні пакети від друзів нашої держави – від Канади, Німеччини, Франції, Данії, Естонії. Вони стосуються боєприпасів та амуніції, танків та артилерії.

Є дуже потрібне рішення щодо "Арчерів". Президент подякував за це Швеції.

Рішення щодо МіГів від Словаччини.

Продовжують потужно допомагати Польща, Литва, Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати та багато інших.

Дякую всім нашим партнерам! Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, Головком, командувачі оперативних напрямків – це генерали Сирський і Тарнавський, командувач Повітряних сил, керівник Офісу. Я приєднався до цієї розмови,

– зауважив Зеленський.

За його словами, мета очевидна – це посилення українських воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатною проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку.

"Ці рішення будуть. Є лише один суб'єкт, який руйнує життя, – це Росія. Є лише один спосіб захистити життя – треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо", – наголосив глава держави.

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Зеленський подякував українським військовим

Президент подякував усім українським воїнам Повітряних сил, усім льотчикам, зенітникам, які збивають російські дрони й ракети. Також він подякував кожному українському підрозділу сил оборони й безпеки, які відповідають окупантам на їхні удари по наших містах.

Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсон, Запоріжжя, Сумщина й Чернігівщина – за кожен наш регіон, який потерпає від російського терору, окупант відчутно заплатить своїми втратами,

– зазначив Зеленський.

Він відзначив воїнів на Донеччині, тих, хто "мінусує" ворога найбільше:

морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад,

бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади,

воїнів 11-го прикордонного загону, 55-ї окремої артилерійської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади та 74-го окремого розвідбату.

"Я дякую вам, воїни! Особливо дякую кожному й кожній, хто боронить щоденно Бахмут", – наголосив глава держави.

За його словами, бої саме там, саме в цих частинах Донбасу – у Вугледарі, Бахмуті, Мар'їнці, Білогорівці, Авдіївці, Кам'янці – дають змогу повернути безпеку Україні, всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу й цілісність своєї землі.

"Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою! Слава кожному й кожній, хто допомагає! Дякую всім, хто тренує наших бійців, хто лікує від поранень, хто волонтерить і хто підтримує бойовий дух українців! Слава всім вам! Слава Україні!" – підсумував президент.