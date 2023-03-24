Внутрішня трансформація СБУ та відновлення України: головне зі звернення Зеленського

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 24 березня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави, як завжди, відзначив українських захисників, повідомляє 24 Канал. 24 березня він взяв участь у двох заходах вдячності та поваги нашим воїнам.

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Президент розповів про випуск офіцерів

Зеленський зазначив, що у навчальних закладах Національної гвардії України відбувся випуск молодих офіцерів. Усі вони випускаються у склад чинних Сил оборони та безпеки, у підрозділи Нацгвардії, яка разом з усіма нашими воїнами боронить Україну.

Я вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які обрали для себе саме такий шлях служіння Україні, майбутньому українського народу – шлях офіцерів. Дякую всім родинам наших молодих професійних військових за таких синів і доньок. Патріотичних, сміливих і дієвих, тих, хто обрав можливість діяти заради оборони нашої держави й народу як свою професію,

– наголосив український лідер.

Також сьогодні, напередодні Дня Служби безпеки України, президент привітав колектив СБУ.

"Це обов'язково варто зауважити: Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію. Служба повністю мобілізувалась для реального захисту держави. І дає зараз Україні такі результати, якими кожен із нас може лише пишатися", – зауважив глава держави.

За його словами, працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру.

"Я сьогодні подякував усім працівникам і працівницям СБУ. І впевнений, що Служба дасть Україні ще більше результатів у захисті держави. Мав честь відзначити державними нагородами воїнів із лав СБУ, Нацгвардії. Щиро вдячний за силу, яка відчувається у погляді цих наших бійців. Силу тих, хто здатен здобути перемогу для України", – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку

Президент 24 березня також зустрівся з делегацією Світового банку.

Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні нові,

– зазначив глава держави.

Він додав, що під час зустрічі зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта.

"Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", – зауважив Зеленський.

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Глава держави відзначив військових

Як і завжди, Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу дали найкращий результат, передусім на Донеччині:

славетну 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців;

морпіхів 36-ї бригади;

55-ту окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ" – за незмінну влучність та справжній військовий гарт;

морпіхів "Тридцятьп'ятки" і 79-ту бригаду ДШВ.

Також президент відзначив бійців із Запорізького напрямку. Зокрема, він відмітив 44-ту артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола. Український лідер подякував усім захисникам, які:

завдають окупанту ударів у відповідь на терор,

вираховують позиції ворога, з яких б'ють по наших містах.

Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей. Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному й кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору,

– наголосив глава держави.

За його словами, окупанти отримають відповідь за такі удари, як по Костянтинівці сьогодні чи раніше по багатьох інших українських містах.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Дякую всім, хто наближає Українську перемогу! Слава кожному й кожній, хто в бою за Україну! Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала Росія та її терористична війна! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.