Жорсткі бої за Авдіївку і Бахмут та санкції проти поплічників Росії: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують відбивати атаки російських окупантів. Ввечері 7 квітня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні був насичений день, повідомляє 24 Канал. Зокрема, відбулося чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що основну увагу на засіданні Ставки приділили боям:

за Авдіївку і Бахмут,

за Луганщину,

за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України.

Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу, які протистоять цьому. Які здобувають Україні стійкість – усій державі – саме там, у боях у найгарячіших точках передової,

– наголосив глава держави.

На Ставці доповідали командувачі напрямків, Головком та розвідка. Окремо розглянули підготовку нових бригад та постачання боєприпасів і зброї у війська.

"Друге. Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані", – додав президент.

Також Зеленський провів тривалу нараду щодо енергетики, зокрема стосовно:

стратегічних питань – розвитку й захисту української енергосистеми за будь-яких умов,

поточних питань – про енергозабезпечення українців і українського бізнесу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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В Україні започаткували нову традицію

Президент зазначив, що в офіційне життя України додали нову традицію поваги. Сотні тисяч мусульман України й мусульманська спільнота світу – різні держави й різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту.

Коли сідає сонце, відбувається Іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримськотатарський народ шанує Рамадан,

– розповів глава держави.

За його словами, повага завжди має бути обопільною, тож від цього року щорічно в Україні за участю глави держави проводитимуть такий спеціальний захід поваги.

"І сьогодні вперше – в кримськотатарському культурному центрі. Світ має знати: повернуться в міжнародні відносини повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода – так само, як і всюди в Україні", – наголосив український лідер.

Президент нагородив українських воїнів, які сповідують іслам і б'ються разом з усіма в Силах оборони України.

"Мав честь розділити іфтар з нашими воїнами, представниками Меджлісу, всією українською мусульманською спільнотою. І хочу подякувати всім у великій мусульманській спільноті світу, хто підтримує наш принцип – принцип про те, що нікому не дозволено агресією руйнувати мир, який усім на землі дарований Богом однаково, який цінує кожен народ так само, як ми в Україні", – заявив Зеленський.

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Глава держави нагородив 771 бійця

Президент також підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами українських воїнів.

771 боєць. Воїни механізованих бригад, штурмових, бригад тероборони, наші зенітники, тактична авіація, артилерія, розвідбати, інженерні бригади, танкісти,

– зазначив український лідер.

Він додав, що загалом за час повномасштабної війни понад 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначили державними нагородами.

"Я дякую всім, хто боронить державу! Слава всім, хто зараз у бою заради України! І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Благовіщення! Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації!" – підсумував Зеленський.