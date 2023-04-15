Переговори з Макроном, удар по Слов'янську та нові санкції: Зеленський звернувся до українців

Триває 416 доба українського опору російським окупантам. Ввечері 15 квітня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зазначив, що сьогодні оприлюднили ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому, повідомляє 24 Канал.

Варто прочитати Спроба перевороту в Судані: до чого тут російські вагнерівці

Зеленський провів переговори з Макроном

Глава держави розповів, що говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Розмова була тривалою – майже півтори години.

Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі. Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією,

– зауважив Зеленський.

Також вони обговорили міжнародні контакти – і України, і Франції. Зокрема, Макрон поінформував Зеленського про деталі та підсумки візиту в Китай.

"І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які об'єднують усю нашу антивоєнну коаліцію. Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати", – наголосив український лідер.

За його словами, саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини.

"Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО. Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому", – зазначив президент.

Він додав, що дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до вступу нашої держави в НАТО.

"До речі, у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. Одним із результатів зустрічі є угода – якраз учора її підписали. Угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду", – заявив глава держави.

Україна забезпечить на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне. Зеленський подякував усім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте Без права на адвоката й арешт за українську символіку: як окупанти переслідують партизанів

У Слов'янську загинули щонайменше 11 людей

Президент розповів, що у Слов'янську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора.

Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль… Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні,

– зазначив Зеленський.

За його словами, поранень зазнали понад 20 людей. Станом на 21:00 загиблих є вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження.

"Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких… Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати", – наголосив український лідер.

Актуально Хороший улов: під Мар’їнкою взяли в полон щонайменше 6 росіян – відео допиту

Проти поплічників Кремля запровадили нові санкції

Глава держави зазначив, що сьогодні оприлюднили ще 2 санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за цей терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти:

осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом,

тих, хто пов'язаний із її посадовцями.

Окремий перелік – це IT-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії.

Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними, це неминучий процес. Дякую всім у міжнародних інституціях та у державах-партнерах, хто працює разом із нами, з урядовцями, з РНБО, спецслужбовцями, з нашим Офісом,

– заявив президент.

За його словами, санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів та можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій.

"Повернення миру та його стабільність не мають альтернатив. Дякую всім, хто допомагає нам, Україні! Слава всім нашим солдатам, хто в бою проти терористів! Повернемо справедливість як гідну пам'ять про всіх, чиє життя забрала Росія і її терор… Слава Україні!" – підсумував Зеленський.