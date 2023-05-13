Зброя, ППО та підтримка Італією переговорів щодо вступу в НАТО: звернення Зеленського

Сили оборони вже 444 доби відбивають атаки окупантів. Пізно ввечері 13 травня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні він перебуває у Римі, повідомляє 24 Канал. За його словами, як завжди з такими візитами, є результат – сьогодні Україна стала міцнішою.

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Зеленський розповів про візит до Італії

Глава держави розповів, що сьогодні зустрівся з президентом Італії та Головою Ради міністрів.

Почув, що Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію. Погоджуємо з Джорджею, пані прем'єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки,

– зауважив президент.

За його словами, є хороші речі, які Україна та Італія зроблять разом для захисту неба та оборони на землі.

"Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи", – заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Росіяни вбили ще одну дитину

Президент розповів, що сьогодні російські вбивці забрали життя ще однієї української дитини – дівчини, якій не було й 16 років.

Її звали Надія… Загинув також чоловік, 64 роки йому було. Просто звичайні люди зі звичайного міста Костянтинівка на Донбасі… Мої співчуття їхнім рідним і близьким! Це був російський удар реактивної артилерії. Просто по вулицях – по будинках, магазинах, по аптеці й складу,

– зауважив Зеленський.

За його словами, саме так воює Росія – артилерією проти звичайних вулиць, проти будь-яких людей – дітей чи дорослих, чоловіків чи жінок.

"І це можна зупинити лише сильною зброєю, якою наші воїни можуть вигнати зло агресії. Вигнати, щоб Кремль не зміг поширити агресію й на інші народи Європи", – зазначив український лідер.

Він додав, що сьогодні мав честь особисто подякувати Риму, усій Італії, Джорджі Мелоні та кожному й кожній в італійському політичному класі, хто чесно відповідає на наявну загрозу всьому європейському способу життя.

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Зеленський зустрівся з Папою Римським

Також президент зустрівся з Папою Римським Франциском. За його словами, це була розмова, яка справді може вплинути на історію та допомогти зупинити зло агресії.

Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей. Невідома навіть точна кількість, скількох дітей Росія вкрала з України й ховає від рідних, від України десь там на чужині. Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому, в Україну,

– зауважив український лідер.

Глава держави розказав понтифіку й про інші пункти української формули миру, окрім повернення всіх депортованих і полонених.

"І вірю, що воля та щирість Його Святості можуть наблизити реалізацію нашої формули миру, можуть наблизити справедливий, чесний мир", – зазначив глава держави.

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Італія підтримує українську формулу миру

Увечері з Рима Зеленський поговорив із президентом Південно-Африканської Республіки. Зокрема, під час розмови торкнулися формули миру, справедливості й того, що світ має бути об'єднаний правилами міжнародного права.

Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру,

– наголосив глава держави.

За його словами, Італія сьогодні абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру.

"Я дякую вам за це. Є сьогодні й Спільна декларація з Італією. Всі важливі речі: Євросоюз – Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні та вчасні сигнали щодо НАТО", – зауважив президент.

Він додав, що особливо вдячний усім тим людям, які були на вулицях Рима з українськими прапорами та зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією.

"Італія завжди має бути на боці добра, щоб добро залишалося у Європі! Viva Italia! Слава нашим воїнам! Дякую нашим Повітряним силам і всім бійцям ППО інших видів і родів військ! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.