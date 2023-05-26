Удар по лікарні у Дніпрі та прогрес у наданні Україні авіації: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують героїчно відбивати атаки ворога. Ввечері 26 травня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні він провів засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Питання були очевидними – передова, український захист, активні дії, забезпечення воїнів зброєю та снарядами, технікою, а також ППО і захист від терору.

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Окупанти вбили двох людей у Дніпрі

Президент розповів, що протягом дня він отримував доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового російського удару.

Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти,

– наголосив український лідер.

Станом на 19:30 внаслідок удару загинули двоє людей, ще понад 30 – зазнали поранень, серед них – двоє дітей. Однак розбір завалів ще не завершився.

"Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами", – підкреслив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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У наданні авіації є прогрес

Зеленський повідомив, що за цей тиждень є значний прогрес щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом захисту в повітрі.

Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще пів року тому,

– зазначив президент.

За його словами, на Ставці командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський зробив важливу доповідь щодо відповідних напрямків на Донбасі.

"Наші воїни роблять там неймовірні речі, і кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові й нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Дякую кожному воїну! "Таврія", "Одеса", "Північ", захист Харківщини – увага кожному напрямку. Оснащення технікою бригад наступу", – зауважив український лідер.

Окрім цього, міністр оборони доповів главі держави щодо хороших результатів зустрічі "Рамштайну".

"Провів сьогодні також нараду з міжнародниками щодо нашого руху в НАТО – більш концептуальну. Ми маємо використати – і використаємо! – кожну можливість цього й наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом", – підкреслив Зеленський.

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Готуються кілька міжнародних звернень

У президента також сьогодні була важлива розмова з сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом – одним із найбільш впливових і досвідчених сенаторів США.

Ми обговорили ситуацію в нашій обороні на сьогодні, наші потреби найближчого часу. Я дякую за розуміння України! Готуємо кілька міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку нашої держави й нашої боротьби за свободу – підтримку як у колі наших традиційних союзників і партнерів, так і в країнах Глобального Півдня,

– зауважив український лідер.

Окрім цього, він провів нараду щодо нових санкцій – проти тих, хто сприяє російській агресії.

"І ще одне. Сьогодні Грузія відзначає День незалежності. Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом з нами й усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об'єднаній європейській родині", – наголосив Зеленський.

Він побажав цього всій Грузії – і тим частинам країни, які поки що в російській окупації.

"Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє. გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს! Слава Україні!" – підсумував глава держави.