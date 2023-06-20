На Півдні та Сході ЗСУ дуже активно знищують ворога: нове звернення Зеленського

Українські захисники продовжують героїчно обороняти нашу державу від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 20 червня записав своє традиційне звернення.

Глава держави розповів, що сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Один з них загинув, повідомляє 24 Канал.

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За минулу ніч збили понад 30 "Шахедів"

Зеленський зазначив, що передусім хоче подякувати Повітряним силам та всім захисникам неба з інших Сил оборони за кожну збиту російську ракету й за кожен збитий "Шахед".

Тільки за минулу ніч – понад 30 збитих "Шахедів". Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни!

– наголосив президент.

Він додав, що внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсона постраждали рятувальники, які займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Їх обстріляла російська ж артилерія.

"Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним і близьким! Українські воїни обов'язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість. Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі", – підкреслив український лідер.

За його словами, вбивцям і терористам немає й ніколи не буде місця в Україні.

"Зараз наші воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну", – зауважив глава держави.

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Відбулися перші зустрічі в межах конференції з відбудови України

Зеленський повідомив, що в Лондоні вже почалися перші зустрічі в межах конференції з відбудови України, яку наша держава готувала разом із британськими друзями. Вже відбулися дискусії у:

Швейцарії,

Німеччині,

Франції,

Італії.

Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проєктами будівництва, а глобальним проєктом захисту,

– зазначив президент.

За його словами, відбудована, трансформована та зміцнена Україна – це носій та гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії.

"Завтра на лондонській конференції представлю частину аспектів нашої філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця. І вже в Україні. Разом із партнерами та всі разом тут, удома, в Україні, ми маємо гарантувати, що після нас для України – лише безпека, лише свобода, лише мир", – зауважив український лідер.

Він подякував усім, хто воює й працює заради України, кожному воїну, який зараз у бою, на бойових постах і завданнях.

"Запоріжжя, Донеччина – ви молодці, хлопці! Дякую всім, хто тренує наших воїнів і хто нам допомагає зброєю! Кожну одиницю зброї, кожен снаряд Україна використовує максимально ефективно і завжди – для захисту життя. Слава Україні!" – підсумував глава держави.