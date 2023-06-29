Екоцид на Каховській ГЕС та просування ЗСУ на фронті: Зеленський звернувся до українців
Українські захисники продовжують героїчно боронити нашу державу від російських окупантів. Ввечері 29 червня президент Володимир Зеленськи звернувся до українців.
Глава держави зазначив, що Україна впливає на силу Європи – це факт. Цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі – зокрема, початком переговорів про членство України в Євросоюзі, повідомляє 24 Канал.
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Президент розповів про низку зустрічей
Зеленський розповів, що закінчую день у Верховній Раді. Він матиме зустріч із спікером Русланом Стефанчуком.
Працюємо. А тепер звіт за цей день, насичений день. Дуже довгий. Засідання Європейської ради – вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу,
– зауважив президент.
За його словами, порядок денний – очевидний:
- захист України у цій війні,
- шлях до перемоги,
- підтримка від партнерів,
- українська безпекова підтримка для всієї Європи.
"Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", – зазначив український лідер.