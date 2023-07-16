Україна не відмовиться від суверенітету, – Зеленський назвав імена найхоробріших воїнів

Українські захисники продовжують вибивати росіян з території нашої держави. Ввечері 16 липня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення.

Глава держави наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Це вже очевидно всім у світі, повідомляє 24 Канал.

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Наша держава ніколи не відмовиться від суверенітету

Президент розповів, що сьогодні відзначають вже 33 річницю з дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

33-тю з багатьох-багатьох таких річниць, які Україні ще належить відзначити. Вільній Україні. Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. І це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе,

– заявив Зеленський.

Він додав, що щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Адже наша держава це може завдяки тому, що рядки й слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою й рішучістю наших людей.

"Мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв. Різних людей, які билися й бʼються заради України та яким ми завдячуємо свободою", – наголосив український лідер.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Глава держави відзначив військових

Глава держави зазначив, що сьогодні він хоче особливо відзначити воїнів, які цими днями й тижнями проявили максимум своєї хоробрості й ефективності заради України:

Солдат Олександр Шульга , механік-водій танкового батальйону 33-ї окремої механізованої бригади – президент подякував за відвагу та врятовані життя екіпажу.

, механік-водій танкового батальйону 33-ї окремої механізованої бригади – президент подякував за відвагу та врятовані життя екіпажу. Солдат Олександр Левченко , командир бойової машини "Бредлі" 47-ї окремої механізованої бригади – за дуже хоробру бойову роботу та знищення ворога.

, командир бойової машини "Бредлі" 47-ї окремої механізованої бригади – за дуже хоробру бойову роботу та знищення ворога. Солдат Андрій Головко , командир відділення вогневої підтримки 79-ї окремої бригади ДШВ – за влучність і такі потрібні Україні результати на полі бою.

, командир відділення вогневої підтримки 79-ї окремої бригади ДШВ – за влучність і такі потрібні Україні результати на полі бою. Майор Тетяна Гумеля , 110-та окрема бригада територіальної оборони – за якісну логістику й професійну службу.

, 110-та окрема бригада територіальної оборони – за якісну логістику й професійну службу. Сержант Олександр Олівко , 3-тя окрема штурмова бригада, командир кулеметного відділення – за сміливість і влучність.

, 3-тя окрема штурмова бригада, командир кулеметного відділення – за сміливість і влучність. Молодший сержант Владислав Дацький , 3-тя окрема штурмова бригада, головний сержант штурмового взводу – за силу.

, 3-тя окрема штурмова бригада, головний сержант штурмового взводу – за силу. Старший лейтенант Ігор Дикун , Герой України, командир розвідбату. 5-та окрема штурмова бригада – справжній взірцевий український воїн.

, Герой України, командир розвідбату. 5-та окрема штурмова бригада – справжній взірцевий український воїн. Лейтенант Олександр Коваленко , Герой України, командир 2-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

, Герой України, командир 2-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Старший солдат Максим Шевцов , солдат Андрій Хмілевський, молодший сержант Богдан Максимов . Усі троє – воїни нашої славетної "Вісімдесятки" – 80-ї окремої бригади ДШВ.

, . Усі троє – воїни нашої славетної "Вісімдесятки" – 80-ї окремої бригади ДШВ. Старший лейтенант Євгеній Марциненко та солдат Олександр Дудун – воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка – Зеленський подякував бійцям за українську силу.

та – воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка – Зеленський подякував бійцям за українську силу. Старший лейтенант Олег Спічак та молодший сержант Сергій Саргсян – воїни 123-ї окремої бригади територіальної оборони – за щоденну хоробрість, щоденну військову кмітливість у протидії російським ДРГ.

та – воїни 123-ї окремої бригади територіальної оборони – за щоденну хоробрість, щоденну військову кмітливість у протидії російським ДРГ. Капітан-лейтенант Микола Сопко і старшина другої статті Сергій Тарасов, воїни 73-го морського центру спеціальних операцій – за дуже вагомі бойові результати.

Завжди в боротьбі за свободу – цінний внесок кожного й кожної. Україна пишається своїми героями! Україна пишається вами! Слава вам, воїни! І, звичайно, я дякую всім воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – пілотам, зенітникам, бійцям мобільних вогневих груп. Кожному й кожній, хто береже українське небо. Дякую за кожну збиту російську ракету!

– підкреслив глава держави.

За його словами, українці вже показали, що немає таких російських ракет, яких ми не могли б збити.

"І коли український повітряний щит стане достатньо міцним – а це буде! – Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору. Безпека нашого континенту починається тут суверенітетом і силою України. Слава Україні" – підсумував президент.