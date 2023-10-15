Ворожих ударів стане більше, – у зверненні Зеленський сказав, як захищатимуть енергетику

Українські захисники продовжують захищати нашу державу. Ввечері 15 жовтня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави повідомив, що весь день енергетики та рятувальники дуже активно працюють на Херсонщині, а також у Донецькій області. Вони ліквідовують наслідки ударів по енергооб'єктах, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни почали бити по енергооб'єктах

Президент розповів, що в Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Українські ремонтні бригади роблять усе можливе, і станом на зараз у місті відновлене постачання електрики й майже в усіх районах є водопостачання, крім 10 будинків у Таврійському мікрорайоні.

Щодо цих будинків – ремонтні роботи мають завершитися завтра в першій половині дня. Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах,

– заявив Зеленський.

За його словами, це навіть більш ніж реально. Україна домовляється з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались.

"Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними", – наголосив український лідер.

Він додав, що в графіку на тиждень є нові зустрічі та розмови з партнерами щодо посилення України та нашого захисту.

"Будемо працювати й над тим, щоб відбудова в Україні стала активнішою. Готуємо й нові наші кроки, щоб у наявній безпековій ситуації у світі увага до України зберігалася на достатньому рівні", – підкреслив глава держави.

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Евакуація українців з Ізраїлю

Зеленський повідомив, що українські дипломати, розвідка та сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході – в Ізраїлі та на території Сектору Гази.

Триває евакуація українців з Ізраїлю: уже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок і дітей. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Гази,

– зауважив президент.

За його словами, наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але Україна працює з партнерами, щоб евакуювати наших громадян.

"Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує. Тому ще раз звертаюся до всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги: у будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до дипломатичних представництв України та дотримуйтеся їхніх рекомендацій", – підкреслив український лідер.

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Глава держави подякував рятувальникам та захисникам

Зеленський зазначив, що щодня наші міста й села в прикордонних із Росією областях і вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта. І щодня там надають допомогу нашим людям, що дуже важливо.

Хоч би що відбувалось, українці дбають одне про одного, і держава залишається функціональною. Україну не здолати, бо не здолати наших людей. І, будь ласка, підтримуйте й дякуйте всім, хто працює заради людей, хто захищає життя. Наші рятувальники, лікарі, медичні сестрички й медичні брати, волонтери, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики – ті, без кого не було б нормального життя. Усі заслуговують на вдячність,

– наголосив президент.

Він особливо відзначив пожежників, зокрема:

на Донеччині, у Покровську: Володимир Журбенко, майор служби цивільного захисту;

у Бахмутському районі – Роман Ломакін, командир відділення пожежно-рятувальної частини в місті Торецьку;

на Херсонщині – Андрій Дяченко, капітан служби цивільного захисту, і Владислав Перезва, сержант служби цивільного захисту;

у Запорізькій області – сержанти служби цивільного захисту Сергій Кліманський та Андрій Лоцман.

"І всі наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою та на бойових постах, на бойових завданнях. Хто рятує наших військових після поранень. Хто тренує. Хто ремонтує техніку та забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини. Куп'янськ, позиції на донецьких напрямках", – заявив український лідер.

Зокрема, він подякував воїнам в Авдіївці за міцність і дуже значне знищення окупанта.

"Мар'їнка. Напрямки на Запоріжжі. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави й людей! Слава нашому могутньому народу! Україна вміє бути сильною. І має вистояти й перемогти. Так і буде. Слава Україні!" – підсумував глава держави.