Володимир Зеленський увечері 28 листопада традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що провів особливе та детальне засідання Ставки.

Український лідер заявив, що насамперед обговорили питання фортифікації. Її значно посилюють. Український лідер розповів, що заслухав детальні доповіді на усіх рівнях. Зокрема, Генштаб, Міноборони, обласна влада. Усі фінанси та рішення є. Окрім того, має бути повна відповідна робота у громадах. Україні вистачить мін та бетону. Водночас потрібно більше швидкості та ефективності. Окрім того, кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання.

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Також проаналізували недавні атаки проти України. Мовиться про ракети та масовані атаки дронами. Під час Ставки проаналізували тактику захисту української ППО.

"Чітка потреба – розвиток та посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу "петріотів" та "насамсів" – все дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряними силами та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", – мовиться у повідомленні.

Також заслухали доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Особливу увагу приділили донецьким напрямкам, а також південним.

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Зеленський про хороші далекобійні речі

Український лідер розповів, що провів оптимістичну нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Готують хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу.

Також Зеленський заявив, що підписав бюджет на 2024 рік. Пріоритет – захист від російської агресії.